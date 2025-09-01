Daniela Unterholzer: „Menschen, die wohnungslos sind, brauchen vor allem eines: eine Wohnung“

Sie haben Geschichte und Kunstgeschichte studiert und waren stellvertretende Direktorin des Instituts für Kulturkonzepte, bevor Sie Geschäftsführerin vom „neunerhaus“ wurden. Meine Frage ist, was kann die Kunst- und Kulturszene vom sozialen Bereich lernen?

Ich glaube, dass es grundsätzlich in jedem Bereich wichtig ist, über den Tellerrand zu schauen. Da kann der Sozialbereich von der Kunst lernen und umgekehrt. Ich glaube, das ist das, was das „neunerhaus“ ausmacht und wofür ich als Person stehe. Ich finde es ganz wichtig, einen Weitblick zu haben, da wir sonst die komplexen Herausforderungen in unserer Welt, vor denen wir stehen, nicht meistern werden können. Wir brauchen gegenseitiges Zuhören und Verständnis. Ich glaube, es geht weniger darum, welche Bereiche was von wem lernen, sondern was wir übergreifend lernen können.

In einem Interview mit dem Standard im November 2021 haben Sie gesagt: „Wir sind auf Spenden angewiesen, Jahr für Jahr mehr. Wir werden zwar vom Fonds Soziales Wien gefördert, aber wir können als Sozialorganisation nicht sicher sein, wie sich die Budgets in den nächsten Jahren verändern.“ Meine Frage ist, wie haben sich die Budgets in den letzten Jahren verändert?

Wir haben zwar solide Finanzierungen, weil wir über den Fonds Soziales Wien gefördert werden, aber auch der Fonds Soziales Wien und alle weiteren Fördergeber stehen vor großen Herausforderungen. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass weniger Geld als in den letzten Jahren zur Verfügung stehen wird und wir wissen alle noch nicht, wie dieses weniger Geld innerhalb des Sozialbereiches verteilt werden wird. Ich kann nur appellieren, dass die Wohnungslosenhilfe das letzte Auffangnetz ist. Wenn die Wohnungslosenhilfe nicht helfen kann, dann bleibt nur mehr die Straße. Wir müssen uns als Gesellschaft im Klaren sein, dass wenn wir nicht wollen, dass Straßenobdachlosigkeit steigt, dann muss die Wohnungslosenhilfe entsprechend finanziert werden. Ich kann nur sagen, wir brauchen dringend Spenden.

Wir kämpfen dafür, dass der Sozialbereich, im besonderen die Wohnungslosenhilfe öffentlich entsprechend finanziert wird. Das sehe ich auch als Auftrag, dafür zahlen wir ja auch Steuern. Aber wir brauchen eine Zivilgesellschaft, die uns gerade in Krisensituationen, durchträgt. Auf die konnten wir uns bisher immer verlassen, zum Beispiel während Corona, wofür ich super dankbar bin. Trotzdem stimmt mich die aktuelle Situation durchaus nachdenklich.

Wie wichtig ist die ehrenamtliche Arbeit im Verein?

Wir sind vor allem in drei Bereichen besonders auf Ehrenamtliche angewiesen. Das ist die neunerhaus Zahnarztpraxis, wo wir größtenteils mit ehrenamtlichen Zahnärzt:innen arbeiten, das „neunerhaus“-Café, indem die Gastro rein über Ehrenamtliche funktioniert und die Tierarztpraxis, wo die Tierärzt:innen, wie auch die Assistent:innen, ehrenamtlich arbeiten sind. Das heißt, ohne ehrenamtliches Engagement wären diese drei Angebote schlicht nicht möglich.

Das sind fantastische Menschen, mit so viel Engagement. Und wir kriegen oft die Frage, wie man uns unterstützen kann. Da gibt es die Möglichkeit auf ehrenamtliche Unterstützung als Zahnärzt:in oder Tierärzt:in, oder als Mitarbeiter:in in der Küche im „neunerhaus“-Café, wo wir dringend Freiwillige brauchen. Ansonsten sind Geldspenden natürlich auch sehr wichtig.

Wie schafft man es, Vorurteile gegenüber obdachlosen Menschen aus der Welt zu schaffen?

Wenn ich in Wien mit einer Straßenbahn oder einer U-Bahn fahre, weiß ich nicht, ob die Person, die neben mir sitzt, wohnungslos ist oder nicht. Die sichtbare Obdachlosigkeit macht nur einen ganz kleinen Teil aus. Zum Abbau von Vorurteilen kann man sich gut unsere Website, unseren YouTube-Kanal, den Jahresbericht oder die neuner News anschauen. Weil man nämlich Fotos von den Menschen sieht und damit erkennt man, dass sie ausschauen wie jeder von uns. Dazu kann man sich die Geschichten anhören und durchlesen. Womit einem klar wird, dass es oft in unserer Gesellschaft weniger braucht, als wir denken, um in eine richtig schwierige Situation zu kommen. Und wenn man in einer solchen Situation ist, dann fängt einen entweder das Umfeld oder Geld auf. Wenn man das nicht hat, dann kann es eben passieren, dass man wohnungs- oder obdachlos wird. Das für sich zu realisieren, ist, meiner Meinung nach, das Wichtigste im Umgang mit wohnungs- und obdachlosen Menschen.