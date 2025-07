Zusatzstoff von Slush-Eis kann Kopfweh und Übelkeit auslösen

In so manchem Slush-Eis steckt allerdings ein Zusatzstoff, der gerade für Kinder nicht ohne ist: Glycerin, auch bekannt als E 422. Es schmeckt leicht süßlich und kommt auch in der Medizin zum Einsatz - um einen erhöhten Hirndruck zu senken.

Und: "Er wird manchen Slush-Eis-Getränken zugesetzt, um sie geschmeidiger zu machen", erklärt die Expertin Katharina Holthausen. In höheren Mengen könne Glycerin allerdings Kopfschmerzen, Übelkeit und Benommenheit auslösen.

Solche unerwünschten Wirkungen drohen insbesondere bei Kindern, da sie ein geringeres Körpergewicht haben. Wie wahrscheinlich gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Slush-Eis sind, hängt außerdem von der Konzentration im Getränk und der Verzehrmenge ab. Eine gesetzlich festgelegte Höchstmenge für Glycerin in Getränken gibt es nicht.

Experten haben Messwerte von Glycerin-Gehalten in Slush-Eis-Getränken gesundheitlich bewertet. Für eine Berechnung nahmen sie an, dass ein Kind (5 Jahre alt, 20 Kilogramm Körpergewicht) Slush-Eis trinkt, das die mittlere gemessene Glycerin-Menge enthält. In diesem Fall reichen bereits knapp 200 Milliliter Slush-Eis aus, um eine "therapeutisch wirksame Dosis" Glycerin zu erreichen. Dann bestehen gesundheitliche Bedenken.

Geht es um Slush-Eis, gilt für Kinder also: "nur gelegentlich und in kleinen Mengen", so Katharina Holthausen. Die Expertin rät Eltern zudem dazu, am Verkaufsstand nachzufragen, ob im Getränk Glycerin enthalten ist.

Eltern, die ganz auf Nummer sicher gehen wollen, können dem Kind auch eine selbstgemachte Variante anbieten. Dafür braucht es nur Crushed Ice und Fruchtsaft bzw. pürierte Früchte.