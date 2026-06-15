Wie lange muss ich noch verhüten?

Wahr ist aber auch: Die Chance, schwanger zu werden, ist in der Perimenopause, also der Zeit vor der letzten Blutung, und danach bereits deutlich geringer als in jüngeren Jahren. "Die Eizellen sind ja so alt wie die Frau", sagt Katrin Schaudig. "Und in dem Alter ist die Chance auch hoch, dass es genetische Defekte beim Kind gibt oder die Schwangerschaft nicht hält."

Doch wann genau können Frauen Schluss machen mit Kondom, Pille, Spirale und Co.? Katrin Schaudig nennt eine Regel:

Am besten besprechen Frauen das Thema mit ihrem Gynäkologen oder ihrer Gynäkologin - auch um individuell herauszufinden, welche Verhütungsmethoden für sie in dieser Phase sinnvoll sind.

Übrigens: Frauen, die mit Pille, Pflaster oder Ring verhüten, spüren womöglich den Beginn der Wechseljahre nicht, so das Portal "familienplanung.de". Grund: Die Hormone können die Anzeichen für den Wechseljahres-Beginn wie unregelmäßig werdende Blutungen, Hitzewallungen oder Schweißausbrüche überlagern. Frauen, die mit diesen Methoden verhüten und wissen wollen, ob sie bereits in den Wechseljahren sind, können nur eines tun: sie absetzen - und zum Beispiel auf Kondome umsteigen.