Weihnachtsessen günstig genießen – Tipps für Sparfüchse

Es muss nicht an allen Feiertagen Fleisch geben. Etwas Vegetarisches ist meist kostengünstiger. Zusätzlich kann gespart werden, wenn man auf saisonale Gemüsesorten setzt. So sind zum Beispiel Blaukraut, Wirsing, Kohlsprossen oder Rote Rüben gerade immer mal im Angebot.

Kaufen, wenn etwas im Angebot ist und nicht erst auf den letzten Drücker, empfiehlt sich vor allem bei Lebensmitteln, die sich länger halten. Vieles kann man aber auch einfrieren und zu Weihnachten herausholen.

Wenn es Fleisch sein soll, tun es statt der ganzen Gans vielleicht auch Enten- oder Hähnchenkeulen. Diese können mit Ofengemüse und Kartoffeln ebenso festlich sein. Oder Sie servieren ein klassisches Gulasch und reduzieren darin den Fleischanteil - dafür kommen Champignons und Gemüse hinein.

Kartoffeln sind preiswerter als aufwendige Knödel. Und auch die Wahl der Fleischsorte macht einen Unterschied. Ente ist günstiger als Gans und Keule kostet in der Regel weniger als Brust.

Viele wünschen sich mehrere Gänge beim Weihnachtsessen. Achten Sie auch hier auf die Zutaten: Eine günstige, aber gute Vorsuppe kann man aus Kürbis, Pastinake oder Sellerie kochen.

Beim Dessert peppen Sie Einfaches mit einem Topping auf: Beispielsweise kommen auf einen simplen Vanillepudding Apfelstücke, Zimt und Rosinen.

Meist bleibt etwas übrig - aber für alle reicht es nicht mehr. Zaubern Sie aus den Resten an den Tagen nach dem Fest etwa eine Gemüsepfanne oder befüllen Sie Wraps. Sind vom Raclette noch Käse und Gemüse übrig, bietet sich dieses Raclette-Risotto der Initiative "Zu gut für die Tonne" an:

Gemüsereste klein schneiden und mit Öl in einer Pfanne anschwitzen, 150 g Risotto-Reis dazugeben und 3 min andünsten. Einen halben Liter Gemüsebrühe nach und nach angießen, bis der Reis weich ist. Raclette-Käse in kleine Würfel schneiden, untermischen und cremig rühren.