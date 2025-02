Schimmelpilze in vier von 13 Haferflocken-Packungen

Overnight Oats und Porridge - also die guten alten Haferflocken - gehören bei vielen zum gesunden Frühstück. Grund für die Arbeiterkammer Oberösterreich sie einem Test zu unterziehen. In vier von 13 Produkten wurden Schimmelpilze gefunden, in einem zusätzlich das umstrittene Pestizid Glyphosat. Schimmelpilzgifte wirken als starkes Zellgift, das den Verdauungstrakt angreift und das Immunsystem schwächt, berichtete die Interessenvertretung am Mittwoch.

von APA