"Öko-Test": Veganer Käse ist nicht einwandfrei

Keine Milch und trotzdem Käse. Veganen Käse gibt es inzwischen in vielen Läden zu kaufen. Aber hält er auch, was er verspricht? Die Zeitschrift "Öko-Test" (Ausgabe 1/25) hat zwölf Sorten veganen Käse in Scheiben im Labor auf Schadstoffe, den Salz- und Fettgehalt und Mineralölbestandteile geprüft. Und auch der Geschmack wurde bewertet. Das Fazit: Fast alle sind zu salzig und fast die Hälfte hat zu hohe Werte an Mineralölbestandteilen.

von APA