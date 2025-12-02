News Logo
Kohlsprossen: Wintergemüse mit Gesundheitsplus

Gesundheit
Kohlspossen enthalten zahlreiche wertvolle Inhaltsstoffe
Wegen ihrer einmal mehr, einmal weniger bitteren Geschmacks sind Kohlsprossen bei Kindern ein eher ungeliebtes Gemüse. Aber die Mini-Kohlköpfe müssen gar nicht allzu bitter sein. Und außerdem lohnt sich das Essen auch für diejenigen, denen sie nicht schmecken: Kohlsprossen enthalten viele wertvolle Inhaltsstoffe. Von allen Kohlsorten steckt in den Minis die größte Menge an Glucosinolaten.

Glucosinolate werden im Körper durch Enzyme in Senföle umgewandelt. Diese können die Vermehrung von verschiedenen Bakterien, Viren und Pilzen hemmen und die Durchblutung fördern. Darüber hinaus wirken diese schwefelhaltigen Verbindungen antioxidativ - sie schützen also die Zellen im Körper.

Außerdem enthalten Kohlsprossen so viel Vitamin C und Eiweiß wie kaum ein anderes Gemüse. Auch von Kalium, Fluor, Magnesium und Zink stecken relativ große Mengen in den Röschen. Eine Portion von 200 Gramm deckt bereits den Tagesbedarf an Folsäure. Übrigens: Die kleinen Röschen sind die Knospen der Pflanze. Und der Inhaltsstoff Sigrin ist verantwortlich für den leicht bitteren Geschmack.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Franziska Gabbert/Franziska Gabbert

