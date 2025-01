Kaum Pesto Genovese nach Originalrezept im Supermarkt

Basilikum, Pinienkerne, Knoblauch, Olivenöl, Parmesan und Meersalz sind die Zutaten für ein "echt italienisches" Pesto Genovese. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat die Auswahl an grünen Pestos in heimischen Supermärkten geprüft und festgestellt: Die hochwertigen Zutaten des Originalrezepts "werden meist durch billigere Bestandteile ersetzt". So finden sich selbst bei einer bekannten und vergleichsweise teuren Marke statt Pinienkernen die preisgünstigeren Cashews.

von APA