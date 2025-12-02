Einritzen und garen: Kohlsprossen perfekt zubereiten

Der Spitzenkoch Sascha Stemberg erklärt Schritt für Schritt, wie man das Gemüse richtig putzt:

1. Von den Kohlsprossen unten etwa einen Millimeter Strunk wegschneiden.

2. Dadurch lösen sich die äußeren Blätter, die abstehen.

3. Damit die Kohlsprossen gleichmäßig garen, ritzt man sie kreuzweise mit dem Messer ein.

4. Die Kohlsprossen im Ganzen am besten mit einer Schaumkelle in kochendes Wasser geben und garen.

5. Kohlsprossen so lange garen, bis sie weich, aber noch bissfest sind. Danach mit einer Schaumkelle aus dem Wasser nehmen und servieren.

Wer die Kohlsprossen nicht als Ganzes essen will, geht folgendermaßen vor:

1. Den Strunk des kleinen Kohls noch weiter abschneiden, so dass sich die Blätter leicht abzupfen lassen.

2. Die einzelnen Blätter ins gesalzene Kochwasser gebe und garen.

3. Damit sie ihre grüne Farbe behalten, kann man sie danach kurz ins Eiswasser geben. Die Blätter lassen sich beispielsweise über den Salat streuen.