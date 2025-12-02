News Logo
ABO

Einritzen und garen: Kohlsprossen perfekt zubereiten

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
4. Die Kohlsprossen in kochendes Wasser geben
©APA, dpa, gms, Andrea Warnecke
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Kohlsprossen gehören zu den Gemüsesorten, die polarisieren: Für die einen sind es nur labberige, stinkende Kohlbällchen. Andere schätzen den besonderen Geschmack. Richtig zubereitet haben die Kohlröschen ein feines, nussiges Aroma. Aber wie viel muss man vom Kohlsprossen wegschneiden?

von

Der Spitzenkoch Sascha Stemberg erklärt Schritt für Schritt, wie man das Gemüse richtig putzt:

1. Von den Kohlsprossen unten etwa einen Millimeter Strunk wegschneiden.

2. Dadurch lösen sich die äußeren Blätter, die abstehen.

3. Damit die Kohlsprossen gleichmäßig garen, ritzt man sie kreuzweise mit dem Messer ein.

4. Die Kohlsprossen im Ganzen am besten mit einer Schaumkelle in kochendes Wasser geben und garen.

5. Kohlsprossen so lange garen, bis sie weich, aber noch bissfest sind. Danach mit einer Schaumkelle aus dem Wasser nehmen und servieren.

Wer die Kohlsprossen nicht als Ganzes essen will, geht folgendermaßen vor:

1. Den Strunk des kleinen Kohls noch weiter abschneiden, so dass sich die Blätter leicht abzupfen lassen.

2. Die einzelnen Blätter ins gesalzene Kochwasser gebe und garen.

3. Damit sie ihre grüne Farbe behalten, kann man sie danach kurz ins Eiswasser geben. Die Blätter lassen sich beispielsweise über den Salat streuen.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Andrea Warnecke/Andrea Warnecke

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Andrea Warnecke/Andrea Warnecke

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Andrea Warnecke/Andrea Warnecke

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Andrea Warnecke/Andrea Warnecke

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Adipositas in der Jugend wirkt sich später katastrophal aus
Technik
Adipositas in der Jugend - 75 Prozent Fettleber als junge Erwachsene
Adipositas in der Jugend wirkt sich später katastrophal aus
Gesundheit
Adipositas in der Jugend - Fettleber als junge Erwachsene
Damit sie lange hält: Yogamatte nur locker aufrollen
Gesundheit
Material im Blick: Yogamatte richtig reinigen
Die Yogamatte sollte nicht nur beim "Krieger 2" rutschfest sein
Gesundheit
Yogamatte: Welche ist die Richtige für mich?
Kohlspossen enthalten zahlreiche wertvolle Inhaltsstoffe
Gesundheit
Kohlsprossen: Wintergemüse mit Gesundheitsplus
Bei den meisten Smartphones lässt sich ein Ladelimit einstellen
Technik
Wenn der Akkustand Sprünge macht: Zeit zum Kalibrieren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER