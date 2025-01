Die RSV-Saison hat begonnen

Zur seit knapp vor Weihnachten laufenden Grippewelle hat nun auch die RSV-Saison begonnen. Wie stark die Verbreitung des Respiratorischen Synzytial-Virus ausfallen wird, sei nicht vorherzusagen, informierte der Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) am Montag in per Aussendung und warnte vor schweren Krankheitsverläufen bei Säuglingen und älteren Menschen. Senioren und Schwangere können sich impfen lassen, für Neugeborene gibt es seit kurzem eine passive Immunisierung gratis.

von APA