Warum Jodsalz für den Körper wichtig ist

Denn Jod ist laut Ernährungsexperten ein lebenswichtiges Spurenelement. Unser Körper kann es nicht selbst herstellen, unsere Schilddrüse braucht es aber für die Produktion von Schilddrüsenhormonen. Diese Hormone sind wichtig, um Energiestoffwechsel, Körpertemperatur, Immunsystem und Prozesse im Gehirn zu regulieren. Bekommt unser Körper zu wenig Jod, kann es etwa passieren, dass unsere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit einknickt und sich die Schilddrüse auf Dauer vergrößert.

Doch wie können wir sichergehen, dass wir genug Jod zu uns nehmen? Wer Mahlzeiten zu Hause stets mit Jodsalz würzt, legt einen guten Grundstein. Ebenfalls hilfreich: Jodreiche Lebensmittel in die Ernährung einbauen. Dazu zählen Fisch, Milchprodukte und Eier. Bei verarbeiteten Produkten lohnen sich ein kurzer Check der Verpackung oder eine kurze Nachfrage an der Frischetheke, ob jodhaltiges Salz bei der Herstellung verwendet wurde.

Wer teilweise oder ganz auf tierische Lebensmittel verzichtet, kann auch mit jodhaltiger Nahrungsergänzung nachhelfen. Den Ernährungsexperten zufolge sollte das aber nach ärztlicher Beratung passieren. Auch für Schwangere ist es sinnvoll, Jod zu ergänzen, rät das Netzwerk "Gesund ins Leben". Denn ein Jodmangel kann unter anderem zu verminderten kognitiven Fähigkeiten des Kindes führen.

Auch wenn Jod für die Gesundheit wichtig ist: , schließlich lässt ein hoher Salzkonsum das Risiko für Bluthochdruck steigen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) rät: nicht mehr als sechs Gramm Salz am Tag. Das entspricht einem Teelöffel.