Graz: Bischof Wilhelm und Landeshauptmann Kunasek zu Besuch bei den Barmherzigen Brüdern

Während ihres Rundgangs durch das Krankenhaus besuchten der Geistliche und der Politiker verschiedene Stationen und unterhielten sich auch mit den Mitarbeiter:innen.

„Der 24. Dezember ist für die meisten Menschen ein Freudentag im Kreise ihrer Familien und Lieben. Leicht vergessen wir darauf, dass an diesem Tag viele arbeiten müssen, damit unsere Gesellschaft funktioniert. All denen möchte ich ein herzliches 'Vergelt’s Gott' sagen. Danke für Euren wichtigen Dienst und gesegnete Weihnachten, wo auch immer Ihr im Einsatz seid“, so der steirische Diözesanbischof.

Kunasek schloss sich dem Dank an: „Heute war ich gemeinsam mit Bischof Wilhelm Krautwaschl das Seniorenheim in Lannach und das Spital der Barmherzigen Brüder Graz besuchen. Wie ich mich persönliche überzeugen durfte, leistet das Pflege- und Krankenhauspersonal großartige Arbeit, sogar heute am Heiligen Abend. Sie sorgen das ganze Jahr dafür, dass sich die Bewohner wohl und geborgen fühlen. Diese Einsatzbereitschaft verdient ein großes Danke!“