Würde sich jeder Amerikaner über 40 Jahre so körperlich betätigen wie die aktivsten 25 Prozent der Bevölkerung, stiege die Lebenserwartung um fünf Jahre. Würden die größten "Couch-Potatoes" ihren Lebensstil derartig umstellen, hieße das sogar elf zusätzliche Jahre an Lebenserwartung. Das hat jetzt eine Studie ergeben, die im "British Journal of Sports Medicine" erschienen ist.

von APA