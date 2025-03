Allergien: Warum unser Immunsystem auf harmlose Stoffe überreagiert

Doch ist wirklich „zu viel Hygiene“ allein schuld am Allergie-Anstieg? Ganz so einfach scheint es nicht zu sein. Aktuelle Forschung relativiert die Hygiene-Hypothese teilweise. So hat ein internationales Team 2023 experimentelle Mausstudien durchgeführt, um den Einfluss von Mikroben genauer zu prüfen​. Dabei wurden sogenannte „Wildling“-Mäuse – Labormäuse mit einem natürlichen, artenreichen Mikrobiom – von Geburt an mit unzähligen Keimen großgezogen und mit keimfreien Mäusen verglichen​. Überraschenderweise entwickelten die mikroben-exponierten Mäuse ebenso starke allergische Reaktionen wie die steril aufgezogenen Tiere​. Eine keimreiche Umgebung allein schützte die Mäuse also nicht vor Allergien. Die Wissenschaftler hinter der Studie zweifeln daher daran, dass übermäßige Sauberkeit beim Menschen der Hauptrisikofaktor für Allergien ist​. Sie vermuten, dass andere Faktoren der modernen Lebensweise eine entscheidende Rolle spielen könnten – etwa Umweltfaktoren oder veränderte Verhaltensweisen im Alltag​.

Auch Allergologe Thomas Platts-Mills betonte bereits, dass die große Allergiewelle ab den 1960er-Jahren nicht allein durch die Verbesserungen der Hygiene erklärbar ist​. Zu diesem Zeitpunkt waren infektiöse Krankheiten in Städten wie New York oder München schon lange drastisch reduziert – dennoch schossen die Allergiezahlen erst später in die Höhe​. Forscher nehmen daher weitere Lebensstiländerungen unter die Lupe. Ein Beispiel ist das veränderte Wohn- und Freizeitverhalten: Mit zunehmender Urbanisierung und Technisierung verbringen Kinder heute mehr Zeit drinnen vor Bildschirmen anstatt draußen in der Natur. In den 1970er-Jahren stellte man fest, dass in Ländern, in denen Hausstaubmilben das häufigste Allergen sind (etwa Großbritannien, Australien oder Japan), die Asthmafälle bei Kindern rasant zunahmen​. Besser isolierte Häuser und vermehrte Teppichböden boten Milben ideale Bedingungen – und Kinder atmeten beim Spielen in Innenräumen vermehrt Milbenallergene ein.

Gleichzeitig führten Bewegungsmangel und flachere Atmung vor dem Fernseher dazu, dass die Lungen sich seltener vollständig dehnten – ein Effekt, der nachweislich Asthma begünstigt​. Moderne Hygienegewohnheiten könnten ebenfalls indirekt beitragen: So werden Babys in Kleinfamilien heute oft täglich gebadet, was es vor einigen Jahrzehnten kaum gab​. Häufiges Waschen, antibakterielle Seifen und Konservierungsstoffe wie Triclosan können die Hautbarriere beeinträchtigen​. Einige Forscher vermuten, dass Allergene wie Erdnuss- oder Weizenproteine vermehrt über die geschädigte Haut in den Körper gelangen und so Nahrungsmittelallergien fördern​. Diese Hypothese könnte erklären, warum Lebensmittelallergien speziell in jüngerer Zeit zugenommen haben – klassische Hygiene-Theorien greifen hier nämlich zu kurz​.