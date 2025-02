Claudia Memminger: „Es ist wichtig, neue Herausforderungen anzunehmen“

Was lernen Sie gerade?

Ich befinde mich gerade in einer spannenden Phase, in der ich nicht nur die österreichische Kultur, sondern auch die österreichische Kaffeekultur intensiv kennenlerne. Die österreichische Kaffee-hauskultur ist einzigartig und hat ihre eigenen Codes. Gleichzeitig lerne ich viel über die Erwartungen der österreichischen Kaffeeliebhaber an Nespresso – zuhause, aber auch im Büro, Kaffeehaus oder Hotel.

Von wem lernen Sie?

Ich lerne täglich von meinem Team und dem permanenten Austausch mit meinem Team. Ich lerne von Erfahrungen anderer, von anderen Perspektiven – von jedem Dialog –, ob innerhalb von Nespresso oder auch außerhalb des Unternehmens. Darüber hinaus lerne ich von Fehlern, die ich mache und die mir dabei helfen, besser zu sein und bessere Wege zu gehen.

Was kann man von Ihnen lernen?

Dass es wichtig ist, neue Herausforderungen anzunehmen und bereit zu sein, sich auf unbekanntes Terrain zu wagen. Ich ermutige dazu, mit Mut und Neugier neue Wege zu gehen und dabei nicht die Freude und Leidenschaft an der Arbeit zu verlieren.