Silhouette-CMO Michael Schmied: „Inspirierend ist der Dialog mit jungen Kollegen“

Was lernen Sie gerade?

Wir, die Silhouette Group, betreten mit großer Begeisterung neues Terrain: den stationären Handel. Unser Ziel ist es, unvergleichliche Kundenerlebnisse zu schaffen, unsere drei Marken eindrucksvoll zu inszenieren und ihre Attraktivität weiter zu steigern. Besonders wertvoll wird das direkte Feedback unserer Kundinnen und Kunden, das wir sehr ernst nehmen.

Von wem lernen Sie?

Wir wachsen und lernen jeden Tag – haben unser Ohr am Markt bei unseren Kunden, sind im Austausch mit Experten sowie langjährigen Partnern und neuen Geschäftskontakten. Besonders inspirierend ist der Dialog mit jungen Kollegen, die den Weg in die Zukunft weisen.

Was kann man von Ihnen lernen?

Von uns als Unternehmen kann man Konsequenz und Geradlinigkeit lernen. Wir sind unseren Weg seit 1964 sehr konsequent gegangen, sind unseren Werten und Prinzipien mit einem klaren Blick in die Zukunft treu geblieben. Pioneers never rest, they evolve.