Zehntausende Betriebsübergaben in laufender Dekade

In der heimischen Wirtschaft ist die Zahl der Betriebsübergaben tendenziell steigend, Grund ist die demographische Entwicklung - die "Babyboomer"-Generation geht in den Ruhestand. 2023 gab es 7.427, in den 20er-Jahren des 21. Jahrhunderts wird insgesamt mit etwa 52.000 Übergaben mit hunderttausenden Jobs gerechnet, so die Wirtschaftskammer gegenüber der APA. Die Zahl jener, die innerhalb der Familie geschehen, sinkt, zuletzt waren es etwa die Hälfte.

von APA