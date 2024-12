Zahl der Beschäftigten im Tourismus gestiegen

Die Zahl der Beschäftigten im Tourismus hat zuletzt zugenommen und lag sowohl über dem Vorkrisen- als auch über dem Vorjahresniveau. So wurden im November 200.542 unselbstständig Beschäftigte gezählt - ein Plus von drei Prozent zu 2019 und 0,7 Prozent zu 2023. Ende November 2024 stammten 116.080 Beschäftigte im Tourismus oder 58 Prozent aus dem Ausland. Davon entfielen 58 Prozent auf EU-Mitgliedstaaten, rechnete am Donnerstag Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) vor.

von APA