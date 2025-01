Wintersportler geben im Schnitt 200 Euro für Ausrüstung aus

Rund 200 Euro im Jahr investieren Wintersportler in ihre Ausrüstung, so das Ergebnis einer Umfrage (Sample 1.000 Personen) des Handelsverbandes. Wobei es ein klares Ost-West-Gefälle gibt: Während in Tirol und Vorarlberg 255 Euro locker gemacht werden, kommt Wien nur auf 149 Euro. Wobei der "Volkssport" Skifahren ohnehin nur von 29 Prozent der Befragten ausgeübt wird, knapp dahinter folgt schon Eislaufen mit 28 Prozent und Rodeln mit 24 Prozent.

von APA