Wiens Tourismus hat sich von Pandemie erholt

Wiens Tourismus hat den Einbruch durch die Coronapandemie hinter sich gelassen. Mit 18,9 Millionen Nächtigungen verzeichnete die Bundeshauptstadt einen Rekord und erstmals mehr Nächtigungen als 2019. Gegenüber 2023 betrug das Plus neun Prozent, wie die Tourismuswerbung der Stadt am Mittwoch bekanntgab. Nicht erholt haben sich jedoch die früher wichtigen Märkte China und Japan. Die Nächtigungen liegen nach wie vor nur halb so hoch wie vor der Pandemie.

von APA