Wiener Eistraum startet größer in die 30. Saison

Ab 23. Jänner wird es vor dem Wiener Rathaus wieder glatt: An diesem Tag startet der vom Stadt Wien Marketing organisierte Eistraum in die 30. Saison. Versprochen wird zum Jubiläum ein noch größeres Eislauferlebnis. Erstmals wird die Größe der Eisflächen auf mehr als 10.000 Quadratmeter anwachsen, wie der zuständige Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Donnerstag in einer Pressekonferenz erläuterte. Die obere Etage kann heuer auch ohne Schlittschuhe erreicht werden.

von APA