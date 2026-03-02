Weltweite Reisebranche trifft sich auf Messe in Berlin

Mit 74 Partnern will die ÖW auf der Messe für Österreich als potenzielles Urlaubsland mit Kultur, Kulinarik und Sportmöglichkeiten - von Rad bis Ski - das ganz Jahr über begeistern. Zum dritten Mal als Partner dabei sind die Austrian Leading Sights, die heuer 31 Top-Sehenswürdigkeiten näherbringen.

Am Messestand könnten Besucherinnen und Besucher mittels künstlicher Intelligenz und Messung der Gehirnwellen auf zwei interaktiven Stationen auch "ihre geheimen Urlaubssehnsüchte erkunden", gab die ÖW im Vorfeld der Reisemesse bekannt. "Gemeinsam positionieren wir Österreich als Top-Urlaubsland mit vielfältigen Erlebnissen an 365 Tagen im Jahr", erklärte ÖW-Chefin Astrid Steharnig-Staudinger. Als reine Fachmesse sei die ITB der perfekte Ort, um Kontakte zu pflegen oder neu anzubahnen.

Kulinarikpartner am Österreich-Stand ist heuer das Bundesland Kärnten. Für den Service sorgen Schülerinnen und Schüler der Kärntner Tourismusschule.

Seit dem Ende der Corona-Pandemie steht die Internationale Tourismusbörse ausschließlich Fachbesuchern offen und nicht mehr, wie in den Jahrzehnten davor, der breiten Öffentlichkeit. Die Reisemesse ITB (Internationale Tourismusbörse) findet seit 1966 auf dem Berliner Messegelände statt. Das heurige Gastland auf der internationalen Bühne der ITB Berlin 2026 ist Angola.

Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums hat die ITB Berlin 2026 den Veranstaltern zufolge ein vielfältiges Programm aus Nostalgie, Community und Zukunftsblick auf dem gesamten Messegelände zusammengestellt. Geboten seien etwa interaktive Aktionen wie Fotospots im VW Bulli, eine Zeitreise im "Back to the Future"-DeLorean, Reisevisionen in der ITB-Rakete sowie kreative Formate wie "Malen nach Zahlen" und die Polaroid-Station "Say ITB".

Für das Jubiläum stehen auch die ITB Global Travel Collection, Ausstellungen zu touristischen Meilensteinen und ikonischen europäischen Plakaten, Highlights wie "60 Seconds Cheer to the Travel Industry" und "Faces of ITB" sowie die Afterwork-Party "Cheers to 60 Years of Legacy" mit dem Gastland Angola und DJ Chris Bekker auf dem Programm.

Im vergangenen Jahr hatten auf der ITB 5.800 Aussteller aus über 170 Ländern und Regionen ihre Produkte und Dienstleistungen knapp 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorgestellt. Heuer ist die Messe wieder ausgebucht. Die Voreröffnung findet Montagabend statt.