Nach dem Grounding der Luftfahrt angesichts der Coronapandemie geht es wieder in Höhenflug. Der Airport Wien überschreitet heuer erstmals seit 2019 wieder die Schallmauer von 30 Mio. Reisenden, berichtete der Vienna International Airport am Dienstag via Aussendung. Im Rekordjahr 2019 - dem letzten Jahr vor dem Corona-Sturzflug - waren es 31,7 Mio. Passagiere gewesen. Was den Airport freut, dürfte bei Umweltschützern aber keine Euphorie auslösen, auch heuer gab es Proteste.

von APA