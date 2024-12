Die heimischen Skigebiete starten in die Wintersaison. Nicht allen geht es gut - zum Teil ist Schneemangel schuld. Wenig Weiß ist schlecht fürs Geschäft. In Tirol befinden sich die meisten Destinationen zwischen 1.500 und 2.500 Metern Seehöhe, daher seien "eher Talabfahrten" oder "kleine Lifte, die wirklich am Talboden sind", von dem Problem betroffen, sagte Tirols Seilbahnsprecher in der Wirtschaftskammer, Reinhard Klier, zur APA.

von APA