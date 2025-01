Urlaubsangebot in Österreich 2023/24 gestiegen

Von November 2023 bis Oktober 2024 hat die Zahl der Beherbergungsbetriebe in Österreich abermals zugelegt. Rund 71.890 Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen standen im Tourismusjahr 2023/24 zur Auswahl, und damit um 2,3 Prozent mehr als im Jahr davor. Auch die Anzahl der zur Verfügung stehenden Betten stieg um 1,7 Prozent auf den Rekordwert von 1,19 Mio., teilte die Statistik Austria am Freitag mit. Knapp die Hälfte des Bettenabgebots gab es dabei in Tirol und Salzburg.

von APA