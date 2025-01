Urlaub steht trotz Krise hoch im Kurs

Der heimische Tourismus brummt trotz Krise. "Die Lust Urlaub zu machen ist einfach da, das spüren wir aufgrund der Nachfrage unserer Kunden", sagte der Obmann der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Robert Seeber, beim Neujahrsempfang. Die Buchungslage ist gut, doch die Gäste sind sparsamer geworden. "In gewissen Bereichen wird bei Nebenausgaben gespart, man ist preissensibler geworden und will flexible Stornobedingungen."

von APA