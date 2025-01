Als ein Rekordjahr verbucht die ungarische Tourismusagentur (MTÜ) das Jahr 2024. Dabei wurde mit nahezu 18 Millionen Touristen in den ersten zehn Monaten verglichen zu 2023 ein Anstieg von fast 11 Prozent erreicht. Auch die Zahl der Übernachtungen durch in- und ausländische Gäste stieg auf einen Rekord von mehr als 44 Mio. Übernachtungen, berichtete das Onlineportal "Index.hu" am Montag.

von APA