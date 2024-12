Der deutsche Touristikriese TUI setzt bei seiner Expansion in Osteuropa auf das Vorbild Polen. "TUI Polen ist die Blaupause für den Ausbau unserer Geschäfte in den Ländern Osteuropas und für zusätzliches Wachstum", sagte Konzernchef Sebastian Ebel am Freitag anlässlich einer Sitzung des Top-Managements in Warschau. Derzeit reisen mehr als eine Million polnische Gäste mit TUI - im Sommer am liebsten in die Türkei, nach Griechenland und Spanien.

von APA