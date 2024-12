Tirols NEOS drängen auf Einsparungen bei Tourismuswerbung

Tirols NEOS-Chef Abg. Dominik Oberhofer drängt hinsichtlich der Tourismuswerbung in Österreich auf Einsparungen und eine Klärung des "Kompetenzwirrwarrs". Gebot der Stunde sei dabei, "effizient und sparsam" mit den Geld der Unternehmen und Betriebe umzugehen. "In Österreich gibt es fünf Ebenen der Tourismusvermarktung, von denen zumindest zwei zu viel sind", sagte Oberhofer am Montag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

von APA