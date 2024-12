Skigebiete Lackenhof und Mönichkirchen starten Teilbetrieb

In Niederösterreich starten die Ötscherlifte in Lackenhof und die Erlebnisalm Mönichkirchen am (morgigen) Samstag jeweils mit einem Teilbetrieb in die Wintersaison. Weitere Skigebiete wie die Annaberger Lifte und die Wexl Arena in St. Corona am Wechsel erweitern indes ihr Pistenangebot und sind ab Samstag täglich geöffnet, teilte die ecoplus Alpin GmbH am Freitag mit. Hochkar Bergbahnen und Semmering Hirschenkogel haben seit vergangenem Wochenende täglichen Betrieb.

von APA