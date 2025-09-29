News Logo
ABO

ÖBB-Nachtzug zwischen Wien und Paris wird eingestellt

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Nachtzug-Verbindung Wien - Paris nur noch bis Dezember in Betrieb
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Der Nachtzug zwischen Wien und Paris fährt nur noch bis Mitte Dezember. Das französische Verkehrsministerium habe die Finanzhilfe an die Bahngesellschaft SNCF für den Betrieb der Nachtzüge Wien-Paris und Berlin-Paris für das Jahr 2026 eingestellt, teilten die ÖBB am Montag mit und bestätigte damit Medienberichte aus der vergangenen Woche.

von

"Die ÖBB bedauern, dass nach dem Rückzug der französischen Partner, die beiden Nachtzugverbindungen ab 14. Dezember 2025 nicht mehr angeboten werden können", so die Bundesbahnen in einer Aussendung.

Die Verbindungen wurden von den ÖBB in Kooperation mit der Deutschen Bahn, der französischen SNCF sowie der belgischen NMBS/SNCB geführt. Zum Einsatz kamen ÖBB-Nightjets, personell besetzt und vertrieben wurden die Zugverbindungen von allen beteiligten Eisenbahngesellschaften. Der Betrieb der Nachtzüge sei ohne Beteiligung internationaler Partner nicht möglich, so die ÖBB. Die Verbindung Wien-Brüssel werde hingegen auch 2026 dreimal wöchentlich angeboten.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Lenzing-Aufsichtsratssitzung und ein Betriebsversammlung am Montag
Wirtschaft
Lenzing-Mitarbeiter wollen gegen Jobabbau protestieren
Auf Betriebsbaugebiet in Ohlsdorf sollen weitere drei Hallen entstehen
Wirtschaft
Umstrittenes Betriebsbaugebiet in OÖ soll erweitert werden
Unternehmen will die Berichte "weder bestätigen noch dementieren"
Wirtschaft
Bei Lenzing dürften 500 Jobs wackeln
Bei der Signa krachte es schon vor einigen Jahren
Wirtschaft
Signa Holding verbuchte vor Insolvenzantrag massive Verluste
Urlaub in Österreich ist gefragt
Wirtschaft
Tourismus floriert trotz Wirtschaftsflaute
Industrie baut weiter Personal ab
Wirtschaft
Industrie leidet unter Auftragsschwäche und baut Jobs ab
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER