Neuer Nächtigungsrekord in Graz 2024

Der Tourismus der Stadt Graz hat 2024 mit 1,393.297 Übernachtungen einen neuen Nächtigungsrekord verzeichnet. Das Plus betrug 7,9 Prozent gegenüber 2023, sagte Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler (ÖVP) am Mittwoch bei einem Pressegespräch. Knapp 44 Prozent aller Nächtigungen wurden von österreichischen Gästen gebucht, gefolgt von Gästen aus Deutschland, Polen und Italien. Zum Vergleich: In der gesamten Steiermark gab es im Vorjahr 13,67 Mio. Übernachtungen (plus 1,7 Prozent).

von APA