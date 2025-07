Neue 3D-Ausstellung in der Kuppel des Petersdoms

Die Geschichte des Petersdoms ist ab sofort in einer 3D-Ausstellung in der Kuppel der Basilika zu erleben. Die immersive Schau "Pétros ení" ("Petrus ist hier") entstand in Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen Microsoft, wie der Vatikan mitteilte. Im Sommer 2023 erstellten laut "Kathpress" zwei Drohnen mit Spezialkameras und Laserscannern vier Wochen lang 400.000 Fotos der bedeutendsten Kirche der Christenheit.

von APA