Lufthansa will 2025 10.000 Leute einstellen

Die deutsche AUA-Mutter Lufthansa will 2025 rund 10.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Dabei gehe es um verschiedene Berufsgruppen, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch mit. Allein bei Lufthansa Technik würden über 2.000 Beschäftigte gesucht. Hinzu kämen unter anderem rund 800 Pilotinnen und Piloten. Mehr als die Hälfte der Einstellungen sei in Deutschland geplant. Die Austrian Airlines suchen rund 700 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

von APA