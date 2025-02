Londoner Stadtmuseum zeigt künftig Banksy-Werk

Künftig soll es dauerhaft in den neuen Räumen des London Museums im Stadtviertel Smithfield zu sehen sein. Der neue Standort des Stadtmuseums soll im kommenden Jahr eröffnet werden. Einen weiteren Ableger gibt es im früheren Hafengebiet der London Docklands.

"Das Einzige, was besser ist als ein Banksy, der an den Wänden des London Museum in Smithfield oder den Docklands auftaucht, ist ein Banksy drinnen in der Ausstellung", sagte Museumsdirektorin Sharon Ament. Kein anderer Künstler schaffe es, eine derartige Verbindung mit den Menschen herzustellen, so Ament laut einer Meldung der britischen Nachrichtenagentur PA.

Banksy hatte vergangenen Sommer mit einer ganzen Reihe von Werken mit Tiermotiven in London für Aufsehen gesorgt. Sie tauchten innerhalb kurzer Zeit in der britischen Hauptstadt auf. Neben dem Piranha-Aquarium gehörte dazu auch ein Gorilla, der am Londoner Zoo einen Rollladen zu öffnen schien, Elefanten, die aus zugemauerten Fenstern grüßten, und etliche weitere Werke.