Iran-Krieg - Emirates plant ersten Wien-Flug für Donnerstag

Ob der Flug aus Dubai am Donnerstag tatsächlich stattfinden wird, ist aber unsicher, wie ein Blick nach Frankfurt zeigt. Dort war ein Emirates-Flug mit geplanter Ankunft Mittwochfrüh kurzfristig wieder annulliert worden, wie eine Sprecherin der Frankfurter Flughafens zur deutschen Nachrichtenagentur dpa sagte. Die Austrian Airlines (AUA) hat ihre Dubai-Flüge am Dienstag bis einschließlich 6. März ausgesetzt.

In Frankfurt werden für Mittwoch mehrere Flüge aus dem Nahen Osten erwartet. Allerdings könne man keine genauen Angaben machen und die Lage sei sehr volatil, sagte die Sprecherin von Fraport, dem Flughafenbetreiber in Frankfurt. Derzeit zeichne sich aber ab, dass einige Flugbereiche wieder geöffnet seien. Aktuell stünden Flüge nach und von Dubai, Bahrain, Maskat, Beirut, Riad und Amman auf dem Plan, so die Sprecherin. Demnach könnten in Frankfurt heute bis zu fünf Flugzeuge aus der Konfliktregion landen. In Wien soll zu Mittag ein Linienflieger aus der saudi-arabischen Hauptstadt Riad landen.

Wegen der Eskalation des Nahost-Konflikts seit dem Wochenende sitzen Zehntausende Menschen fest, die im Nahen Osten Urlaub machen oder einen der dortigen Flughäfen als Drehkreuz nutzen wollten. Viele Staaten haben ihren Luftraum geschlossen, Kreuzfahrtschiffe liegen in Häfen fest.