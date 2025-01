Flughafen Graz 2024 mit Passagierplus, aber weniger Fracht

Der Flughafen Graz hat 2024 einen Zuwachs bei der Passagierzahl, aber ein Minus im Frachtverkehr verbucht. 819.273 Fluggäste (2023: 733.146) haben den Airport für Geschäfts- oder Privatreisen genutzt, ein Plus von rund 86.000. Getragen wurde dies vom Charterverkehr (plus 31 Prozent), teilte die Flughafen Betriebs GmbH am Dienstag mit. Im Linienverkehr gab es ein Plus von rund 6,5 Prozent, bei der Fracht in Tonnen nach dem Rekordjahr 2023 ein Minus von rund 3,6 Prozent.

von APA