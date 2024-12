Ferienwohnungen-Besitzer in Barcelona fordern Entschädigung

Eine Vereinigung von Ferienwohnungseigentümern in Barcelona fordert von der katalanischen Regionalregierung wegen eines geplanten Verbots von Privatvermietungen an Touristen Schadensersatz in Milliardenhöhe. Die Forderung in Höhe von 4,2 Mrd. Euro sei angesichts der für das Jahr 2029 angestrebten Maßnahme bei der Regierung der Region Katalonien eingereicht worden und betreffe 7.200 Wohnungen, erklärte die Vereinigung Apartur am Dienstag.

von APA