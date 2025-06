EU-Minister diskutieren weiter über weniger Fluggastrechte

Die EU-Verkehrsministerinnen und -minister haben bei ihrem Treffen am Donnerstag in Luxemburg noch keine Einigung zur Reform der Fluggastrechte erzielt. Umstritten ist vor allem, ab wie viel Stunden Verspätung Reisende Anspruch auf Entschädigung haben sollen. Das von der EU-Kommission vorgeschlagene Gesetz will diese Schwelle, die derzeit bei drei Stunden liegt, anheben und staffeln. Österreich will sich in der Abstimmung, die auf Nachmittag vertagt wurde, enthalten.

von APA