Eignerin von "Lesehotel" in Bad Goisern insolvent

Über das Vermögen der Salzkammergut Hideaways GmbH, auf deren Liegenschaft in Bad Goisern das "Lesehotel" betrieben wird, ist am Montag ein Konkursverfahren im Landesgericht Wels eröffnet worden. Die Passiva betragen 7,3 Mio. Euro, die Höhe der Aktiva war vorerst unklar, wie der KSV1870 in einer Presseaussendung mitteilte. Betroffen sind fünf Gläubiger.

von APA