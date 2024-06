Zu den bedeutenden kulturellen Ereignissen im Weinviertel gehören das Weinviertelfestival, die Sommerspiele in Stockerau, Aufführungen im Theater Westliches Weinviertel (TWW), das jährliche Filmhof-Festival in Asparn an der Zaya, das Musicalfestival in Staatz und die Puppentheatertage in Mistelbach. Die Region wartet auch mit mehreren Klassik-Festivals auf wie mit Con Anima in Ernstbrunn, Kultur im Schloss Kirchstetten bei Neudorf und die Gottfried-von-Einem-Tage in Oberdürnbach.

Neben Veranstaltungen locken auch Museen in die Region. So etwa das Nonseum in Herrnbaumgarten und das Liechtensteinmuseum in Wilfersdorf. 2007 wurde in Mistelbach das Museumszentrum Mistelbach eröffnet, das zum einen das nitsch museum und zum anderen das Urgeschichtemuseum MAMUZ Museum Mistelbach beherbergt . 2014 öffnete das Vino Versum in Poysdorf, ein Erlebnismuseum zur Geschichte von Weinbau und Weinhandel.

Gerne besucht werden auch das Kürbisfest im Retzer Land, das Ritterfest in Dürnkrut und Jedenspeigen sowie das Poysdorfer Winzerfest.