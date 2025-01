DDSG Blue Danube beförderte im Vorjahr 300.000 Passagiere

Die DDSG Blue Danube hat 2024 über 300.000 Passagiere transportiert und blieb damit unter dem Rekordjahr 2023. Das heimische Binnenschifffahrtsunternehmen verweist am Donnerstag in einer Aussendung auf die verheerenden Hochwässer, wodurch die Donau mehrere Tage nicht befahrbar - und der Donaukanal in Wien sogar über mehrere Wochen für den Linienverkehr nicht schiffbar war.

von APA