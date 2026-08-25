Bisherige Sommersaison läuft für Tourismus sehr gut

Die Zahl der Gäste sei im Juli mit 9,3 Prozent auf 5,97 Millionen besonders deutlich gewachsen, so Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk laut einer Aussendung. Die wichtigsten internationalen Herkunftsländer waren Deutschland, die Niederlande, Tschechien sowie die Schweiz und Liechtenstein, aber auch österreichische Gäste sorgten für diesen Anstieg.

In der Sommer-Halbzeit entfielen 29,83 Millionen Nächtigungen (+4,5 Prozent) auf Gäste aus dem Ausland und 12,05 Millionen Übernachtungen (+0,1 Prozent) auf Gäste aus Österreich. Die Sommersaison geht statistisch gesehen noch bis Oktober, wichtigster Monat ist der August.