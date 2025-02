Airbus erreichte 2024 trotz Gegenwind die Erwartungen

Der europäische Flugzeugbauer Airbus kämpft weiter mit Widrigkeiten bei Zulieferern, im Satelliten- und im Rüstungsgeschäft. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT adjusted) sank deshalb im vergangenen Jahr auf 5,4 (2023: 5,8) Mrd. Euro, wie der Boeing-Rivale am Donnerstag in Toulouse mitteilte. In Aussicht gestellt hatte Airbus zuletzt 5,5 Mrd. Euro, traf mit den Zahlen aber weitestgehend die Erwartungen von Analysten.

von APA