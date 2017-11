Zweites Todesopfer nach Pkw-Zusammenstoß im Bezirk Hollabrunn

Nach einem Autounfall am Dienstagabend in Maissau (Bezirk Hollabrunn), bei dem eine 41-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Horn starb, ist ihre achtjährige Tochter Mittwochfrüh im Wiener SMZ Ost ihren Verletzungen erlegen. Die NÖ Polizei bestätigte am Donnerstag auf Anfrage entsprechende Medienberichte. Das Mädchen war auf dem Beifahrersitz in einem Kindersitz gesessen, als sich der Crash ereignete.

Die 41-Jährige war am Dienstag kurz vor 19.00 Uhr auf der B4 Richtung Wien mit ihrem Pkw ins Schleudern geraten und auf der Gegenfahrbahn mit dem Auto einer 55-Jährigen aus dem Bezirk Hollabrunn zusammengestoßen. Ein weiterer Wagen war gegen die beiden Autos geprallt. Die 41-jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Ihre Tochter wurde mit schweren Blessuren vom Notarzthubschrauber ins SMZ Ost geflogen, wo sie einige Stunden später verstarb.

Die 55-Jährige wurde schwer verletzt. Der Fahrer des dritten Autos überstand den Unfall unbeschadet, seine Beifahrerin erlitt leichte Blessuren an der Hand.