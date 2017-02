Schichtwechsel bei den Semesterferien: Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg bekommen heute, Freitag, rund 340.000 Schüler ihre Schulnachrichten und starten in die einwöchigen Semesterferien. Umgekehrt endet die Urlaubswoche für die rund 430.000 Schüler in Wien und Niederösterreich.

Die Asfinag rechnet deshalb bereits ab Freitagnachmittag mit sehr hohem Verkehrsaufkommen vor allem stadtauswärts und rund um die klassischen Winterferienorte und Verzögerungen auf den üblichen Reiserouten Pyhrnautobahn (A 9), Tauernautobahn (A 10) sowie auf der Inntalautobahn (A 12), der Brennerautobahn (A 13), der Rheintal Autobahn (A 14) und der Arlberg Schnellstraße (S 16).