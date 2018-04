Zweite Chance für die große Liebe

Bei "Bachelor in Paradise" (ab 9. Mai auf RTL) treffen Singles, die bei "Der Bachelor" oder "Die Bachelorette" teilgenommen haben, in einem Ressort in Thailand aufeinander, um einander näher kennenzulernen. Natürlich gibt es auch hier die Nacht der Rosen. Wer keine bekommt, muss das Paradies verlassen. Regelmäßig stoßen neue Traummänner und -frauen dazu, sodass die Liebeskarten Woche für Woche neu gemischt werden.

