Zweitbester Kinostart aller Zeiten für achte Folge von "Star Wars"

Der neue "Star-Wars"-Film lässt in den USA die Kinokassen klingen: Am Startwochenende spielte die achte Folge des Weltraumspektakels rund 220 Millionen Dollar (187 Mio. Euro) ein und legte damit den zweitbesten Kinostart aller Zeiten hin, wie der Branchendienst Exhibitor Relations am Sonntag mitteilte.

Übertroffen wurde der Start von "Star Wars: Der letzte Jedi" - Österreich-Start war am Donnerstag - nur von der letzten "Star-Wars"-Folge "Das Erwachen der Macht", die beim Start 2015 noch mehr Geld einspielte - 248 Millionen Dollar am ersten Wochenende und 937 Millionen Dollar insgesamt.

Der Premiere des neuen Streifens war eine monatelange massive Werbekampagne vorangegangen. Seit der ersten Episode haben die "Star-Wars"-Filme in 40 Jahren mehr als 7,5 Milliarden Dollar (6,5 Milliarden Euro) eingespielt. Im November kündigte der Disney-Konzern, der die Weltraumsaga mittlerweile produziert, eine weitere "Star-Wars"-Trilogie an.

Auch im Fernsehen sind dem "Star-Wars"-Imperium keine Grenzen gesetzt. Disney plant zurzeit einen eigenen Streaming-Dienst, der "tausende Stunden" Film- und TV-Material rund um die erfolgreichste Unterhaltungsreihe aller Zeiten bieten soll.