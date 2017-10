Zweitägige Migrationskonferenz in Wien

Am Montag und Dienstag findet in Wien eine international hochkarätig besetzte Konferenz zum Thema Migration und Migrationspartnerschaften statt. Die Besonderheit: Nicht nur Vertreter aus EU-Staaten diskutieren darüber, wie Migration "gemanagt" werden kann, an der "Vienna Migration Conference" nehmen auch zahlreiche Minister und Diplomaten aus Herkunftsländern von Flüchtlingen teil.

So erwartet das International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) unter Leitung von Ex-Außenminister und Vizekanzler Michael Spindelegger (ÖVP) unter anderem Sayed Hussain Alemi Balkhi, den afghanischen Minister für Flüchtlinge und Rückführungen, den nigerianischen Innenminister Abdulrahman Dambazau oder den für Sicherheit und Grenzmanagement in Libyen zuständigen Oberstleutnant Abdunnasser Mohamed Ali Segayer. Der zunächst angekündigte EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos ist laut ICMPD per Video zur Eröffnung zugeschaltet. Österreich ist durch Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) vertreten.