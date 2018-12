Zweijähriges Mädchen tot in Kölner Flüchtlingsunterkunft gefunden

Die Polizei hat in einer städtischen Flüchtlingsunterkunft in Köln ein zweijähriges Mädchen tot aufgefunden. Das Kind sei "massiv verletzt" worden, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Mordkommission ermittelt nun den Tathergang.

Die Leiche sollte noch am Nachmittag obduziert werden. Erste Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass die Mutter des Kinds am Montagvormittag verwirrt vor der Wohnung des Vaters angetroffen wurde. Sie gab Sanitätern den Hinweis auf das tote Kind.